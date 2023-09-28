Наблюдается несколько групп ударных дронов с Черного моря.

Российские оккупационные войска в очередной раз атакуют Украину дронами. В нескольких областях раздается воздушная тревога.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, несколько ударных БпЛА типа "Shahed" с Черного моря летят в направлении Одесской и Николаевской области. Дроны направляются в сторону Одессы, Коблево, и Очакова. Кроме того, ранее сообщали об угрозе применения ударных дронов противника в Винницкой области.

Иосифа 00:14 в ВС ВСУ заявили, что фиксировали группы БПЛА над Измаильским районом Одесской области.

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"Измаильский район, быстро пройдите в безопасные места, если вы еще не там. Находитесь в укрытиях до отбоя", – написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Обновлено 00:21: "Угроза по ударным БпЛА для Николаевской и Одесской областей! Наблюдается несколько групп из Черного моря!" – написали военные.

По состоянию на 00:23 карта тревог выглядит так:

Обновлено 00: 25: Отбой тревоги в Винницкой области.

Обновлено 00:40: Угроза применения ударных БпЛА в Днепропетровской области, там объявлена воздушная тревога.

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Атаки дронов по Украине

Российские захватчики в последнее время стали чаще применять ударные дроны типа Shahed. В частности, в ночь на 26 сентября россияне атаковали Одесскую область.

Под вражеский удар попала припортовая инфраструктура в Измаильском районе области. Позже стало известно, что россияне атаковали паромный комплекс на границе с Румынией. Из под огня едва успели вывезти автобус с детьми.

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