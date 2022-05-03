Кремлевский рупор опубликовал фото с боевиком Пушилиным и "спалил" локацию.

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что находится в окруженном российскими оккупантами Мариуполе.

Об этом он сообщил в Telegram.

Соловьев опубликовал фото с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным вблизи металлургического комбината имени Ильича. На фотографии кремлевский рупор позирует в военной форме, в каске и бронежилете без всяких надписей, которые свидетельствовали бы о его отношении к прессе.

"С Денисом Пушилиным в Мариуполе на проходной завода Ильича", - написал Соловьев и пообещал детали позже.

Как писал УНИАН, ранее ФСБ обвинила СБУ в попытке ликвидировать пропагандиста Соловьева. Работники российской спецслужбы утверждают, что члены задержанной группы якобы действовали по приказу СБУ, а курировали их из ЦРУ. При этом во время задержания у людей якобы нашли наркотики, обрез и более тысячи патронов.

В то же время в Службе безопасности Украины заявили, что у ведомства нет никаких планов по убийству кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева. И назвали такие обвинения очередным "креативом" ФСБ России.

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