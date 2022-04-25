В СБУ отметили, что у них нет планов по его убийству, поскольку "российский Геббельс" будет отвечать перед Украиной в Международном суде.

В Службе безопасности Украины заявили, что у ведомства нет никаких планов по убийству кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева. И назвали такие обвинения очередным "креативом" ФСБ России.

"Служба безопасности Украины системно работает над усилением безопасности нашего государства и не намерен всерьез комментировать новые фантазии российских спецслужб, которые просто выдумывают очередные достижения для российской аудитории", – говорится в заявлении спецслужбы.

СБУ заявила, что Соловьев является не общественным деятелем, а пропагандистом и российским аналогом Геббельса – он обязательно будет отвечать за свои преступления в международных судах после победы Украины.

"СБУ не имеет никаких планов по убийству В. Соловьева. В то же время, учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, она может самостоятельно захлебнуться в "продуктах" собственной низкопробной пропагандистской деятельности", – добавили в СБУ.

Напомним, как писал УНИАН, ФСБ обвинила СБУ в попытке ликвидировать пропагандиста Соловьева. Работники российской спецслужбы утверждают, что члены задержанной группы якобы действовали по приказу СБУ, а курировали их из ЦРУ. При этом во время задержания у людей якобы нашли наркотики, обрез и более тысячи патронов.

Совсем недавно сам Соловьев утверждал, что его могут убить по приказу Зеленского.

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