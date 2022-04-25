Убийство одного из главных пропагандистов Кремля якобы "заказал" Киев.

В РФ заявили о том, что какие-то злые "неонацисты" хотели убить пропагандиста Владимира Соловьева. Путин заговорил о "неопровержимых фактах", но детально о них рассказывать, конечно же, не стал.

Так, президент РФ сказал, что спецслужбам якобы удалось предотвратить покушение на "известного тележурналиста". Без обвинений в сторону Украины не обошлось.

"Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы", - утверждал Путин.

Сам он имени журналиста, которого якобы хотели убить, не назвал. Однако сотрудники ФСБ РФ оказались куда более разговорчивыми. Они не только заявили, что покушение могло быть совершено на Соловьева, а еще и указали на "виновных". Убивать журналиста, по мнению РФ, хотели "неонацисты".

Для ликвидации Соловьева "киллеры" заготовили целый арсенал боеприпасов, как утверждают в ФСБ. У "неонацистов" якобы изъяли взрывное устройство, коктейли Молотова, пистолеты, обрез, патроны, наркотики и поддельные украинские паспорта. Судя по всему, если бы Соловьева не разорвало от бомбы, его бы "добивали" из пистолетов.

"Исполнители — члены запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power", - заявили в ФСБ РФ и указали, что ликвидация Соловьева планировалась "по заказу" Киева.

Совсем недавно Соловьев утверждал, что его могут убить по приказу Зеленского. Об этом он заявлял в прямом эфире собственной передачи "Соловьев Live":

"Пожаловался и попросил, чтобы со мной разобрались в России. То есть Зеленский сюда засылает всяких разных граждан, имеющих прямое отношение к его спецслужбам, потому что ему обидно, что я говорю".

Ранее УНИАН уже сообщал, что пропагандист Соловьев устроил "показательную порку" военным РФ из-за случившегося с крейсером "Москва".

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