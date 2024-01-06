Путин может своими же руками спровоцировать новое восстание военных на фронте.

Среди российских мобилизованных и членов их семей нарастает недовольство бесконечной войной и пренебрежительным отношением со стороны властей. Это недовольство может перерасти в новый бунт, если власть даст к тому повод, считает представитель формирования "Легион "Свобода России" с позывным "Цезарь".

По мнению бойца, Владимир Путин сам "вольно или невольно" сделал всех российских мобилизованных "гражданами третьего сорта". Если принадлежность российской "элитки и богемки" к условному "первому сорту" всем привычна и понятна, то привилегированный статус зеков, попавших на фронт, вызывает всеобщее раздражение.

Не отбывшие свой тюремный срок убийцы и насильники отправляются на "гражданку" спустя полгода участия в войне, а мобилизованные находятся на фронте бессрочно.

"Потому что другого пушечного мяса у Путина нет. Эти вот мужики попали на фронт и понимают, что это дорога в один конец. Они естественно не очень довольны сложившейся ситуацией. И их жёны не очень довольны сложившейся ситуацией", – говорит "Цезарь".

Боец "Легиона" отметил, что эти люди не выступают против войны как таковой, а лишь хотят, чтобы война не касалась их лично. Но все же они выражают недовольство, которое слышат в Кремле и не знают, что с этим делать. Боец убежден, что если жены мобилизованных выйдут на полноценный протест с требованием заканчивать войну, то Путин окажется в "очень интересной ситуации".

"Не разгонять их нельзя, а разгонять – тут как бы ребята с фронта могут немного обидеться. И у них уже ведь не резиновые дубинки и водомёты в руках, а тяжёлое оружие. Это уже сплоченные боевые коллективы, и если они повернутся с фронта назад… Ну там горе будет тем, кто начал разгонять жен и родственников военнослужащих", – говорит "Цезарь".

В России растет недовольство родных мобилизованных

Как писал УНИАН, в России движение жен мобилизованных постепенно укрепляется и радикализируется. В Кремле не знают, как поступить с этим движением, ведь репрессии могут вызвать еще большие проблемы.

Сегодня в России состоялась новая акция движения "Жен мобилизованных", привязанная к отмечаемому в этот день Рождеству по григорианскому календарю. В дюжине регионов России и на оккупированной части Украины жены оккупантов в символических белых платках пришли с цветами к военным мемориалам и возложили там цветы. Также они устроили одиночные пикеты с требованием вернуть их родных домой.

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