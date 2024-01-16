Уничтожены десятки танков, артиллерии и ББМ.

Украинские Силы обороны продолжают уничтожать оккупантов, и за минувшие сутки ликвидировали 1110 российских захватчиков.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери россиян по состоянию на 16 января составили около 372 тысяч 090 человек.

Также ВСУ собрали хороший урожай из десятков единиц вражеских танков, артиллерии и бронетехники.

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Так, за минувшие сутки уничтожено:

24 танка (всего 6113),

36 боевых бронированных машин (11358),

30 артиллерийских систем (8801),

3 РСЗО (961),

3 средства ПВО (653),

2 самолета (331),

12 БПЛА оперативно-тактического уровня (6877),

1 крылатая ракета (1816),

33 единицы автомобильной техники и автоцистерн (11731),

9 единиц специальной техники (1365)

Не изменилось количество уничтоженных вертолетов – 324, кораблей / катеров – 23, подводных лодок-1.

Ситуация на фронте - что известно

За прошедшие сутки произошло 94 боевых столкновений. Больше всего враг напирал на Авдеевском направлении. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отразили 18 атак захватчиков в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак - возле Северного, Первомайского и Невельского.

Кроме того, на Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 12 атак.

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