По информации Соловья, кремлевский диктатор приказал "готовить подарки" Токаеву.

Российский диктатор Путин провел выходные, нецензурно комментируя инцидент с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, произошедшие на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Об этом пишет у себя в Телеграме российский политолог и обозреватель Валерий Соловей.

"С вечера пятницы и следующие два дня выступление Токаева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России то и дело обсуждал с собеседниками в разных форматах. Путин был буквально взбешен и всё пытался понять, чем он заслужил "такие унижения" от гостя. Основной укор Путин посылал именно в сторону "восточного происхождения" президента Казахстана, где по мнению самого Путина гость должен чтить традиции и не допускать выражений, которые унижают хозяина", - сообщил Соловей.

По его информации, Путин "обиделся крепко" и в воскресенье распорядился "готовить подарки" Токаеву.

"Пока ничего серьезного и конкретного не сформулировано, но распоряжение дано секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву и в обозримой перспективе точно будет касаться северных территорий Казахстана, именно так было понято основное направление. Плюс стоит быть бдительными гражданам Казахстана которые находятся на территории России, а также бизнесу с казахскими инвестициями, четких распоряжений ещё нет, но предложения от компетентных товарищей из окружения президента поступают. При очной поддержке президента в его окружении, за глаза с претензией заговорили о потере основных союзников на внешней арене", - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

17 июня глава Казахстана (входит в ОДКБ) Касым-Жомарт Токаев отказался признавать "независимость" подконтрольных Кремлю "ЛДНР", назвав "республики" "квазигосударственными территориями". Кроме того, Токаев отказался от российского ордена.

Также он раскритиковал заявление о том, что Россия якобы "спасла" Казахстан во время зимних протестов в стране. По словам Токаева, это сделала не РФ, а ОДКБ. Слова Токаева рассердили соратника Путина, главу Чечни Кадырова.