Он прокомментировал заявление Пригожина о "самостоятельной" передислокации наемников в район Шебекино.

Российский террорист Игорь (Гиркин) Стрелков прокомментировал заявление основателя ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожина о том, что его наемники, возможно, зайдут в Белгородскую область для подавления сил партизанов.

Отметим, что соответствующим "анонсом" бывший повар Путина отметился 3 июня. Гиркин заявил, что передислокация "вагнеровцев" из Бахмута в Шебекино выгодна, прежде всего, ВСУ.

"Кстати, анонсированное Главным Болтуном Оркестра Пригожиным, "самостийное" перемещение выведенного из Бахмута "Вагнера" под Шебекино - как раз выгодно именно и только ВСУ",- указал Гиркин.

При таком сценарии, пока изрядно потрепанный, но все еще крупный резерв наемников будет занят боями где-нибудь в Волчанске, ВСУ нанесут удар силам РФ в другом месте, считает террорист.

Пригожин заявил, что может отправить ЧВК "Вагнер" в Шебекино

Напомним, что накануне главарь "вагнеровцев" Пригожин "под соусом" критики в сторону Минобороны РФ, которое, по его мнению, не может навести порядки в Шебекино (Белгородская область) и справится с партизанами, сделал странный анонс.

Он объявил, что готов взять ситуацию в свои руки и идти защищать "этнических украинцев" самостоятельно. Для этого ему не нужно спрашивать разрешения у Минобороны РФ, подчеркнул Пригожин. Позже он также сослался на заявление губернатора Гладкова о пяти жертвах в Белгородской области и пообещал отомстить.

Напомним, что по состоянию на 4 июня бои в Белгородской области "перекинулись" в Новую Таволжанку. Отряды Легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса" объявили, что взяли там первых пленных.

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