Самолет Пригожина могла сбить ракета ПВО.

Пилоты разбившегося самолета, где мог находиться Евгений Пригожин, не сообщали диспетчерам ни о каких нештатных ситуациях. Об этом пишет "База" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"По словам экспертов это означает, что критическая ситуация на борту самолета развивалась очень быстро", – пишет издание.

Как сообщает "Астра", в Сети также появилось фото обломков самолета со следами поражения шрапнелью ракеты ПВО (первый снимок в галерее ниже). Но насколько достоверно это фото, сказать трудно.

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Крушение самолета Пригожина

Вечером 23 августа в Тверской области разбился самолет. Как стало известно почти сразу, борт принадлежал владельцу "ЧВК Вагнер" Евгению Пригожину. Сообщается о гибели 8 человек, находившихся на борту.

По многочисленным сообщениям, на борту мог находиться сам Пригожин и военный командир "ЧВК Вагнер" Дмитрий Уткин. Но так ли это на самом деле, пока достоверно не известно.

По словам некоторых очевидцев, перед падением самолета были слышны взрывы, харакетрные для работы ПВО. Также известно, что самолет распался на части высоко в воздухе, поэтому хвост упал далеко от основной части фюзеляжа.

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