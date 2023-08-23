Почти все жертвы сильно обгорели, выяснили журналисты.

В РФ на месте крушения самолета, на борту которого значился главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, найдены тела.

Обнаружены восемь жертв, сообщает "РИА Новости" в Telegram, ссылаясь на сведения экстренных служб. "Тела восьми погибших обнаружены на месте крушения самолета Embraer в Тверской области", - отмечается в сообщении.

По сведения канала Baza, практически все жертвы сильно обгорели, и для установления их личностей, скорее всего, нужно будет проводить экспертизу ДНК. "Кроме того, ...у одного из погибших оторвана голова. У другого - сильно раздроблено лицо", - выяснили журналисты.

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Евгений Пригожин разбился или нет - сегодня это стоит знать

Вечером 23 августа росСМИ сообщили, что под Тверью разбился самолет Embraer, который принадлежит Евгению Пригожину. Позже выснилось, что главарь ЧВК "Вагнер" числился среди пассажиров самолета. Кроме того, на борту якобы находился командир "вагнеровцев" Дмитрий Уткин.

Telegram-канал Mash писал, что одна из версий крушения самолета Пригожина - теракт на борту. На канале отмечалось, что эту версию якобы сейчас проверяют российские спецслужбы.

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