Василий Рыбников

Героическая гибель министра чрезвычайных ситуаций, созданных биндеровцами, личного телохранителя и преемника президента России господина Зиничева с самого начала была источником множества конспирологических теорий, в том числе, как выразился кремлевский пресс-секретарь Песков, весьма кощунственного толка, однако правда о последнем подвиге героя России оказалась еще более страшной.

Слабоумие и отвага - вот мудрость жизни министра Зиничева. Шли арктические учения по защите мирных русских геологов от участившихся нападений полярных геев, министр Зиничев лично руководил с горы. Стоявший рядом с ним режиссер (по некоторым данным, его фамилия была Боширов), снимавший на пленэре документальный фильм "Украинские каратели убивают беременных полярников Донбасса", внезапно упал в пропасть. Министр-спасатель, ни секунды не колеблясь, с криком "Еб твою мать, проклятый гололед!" зачем-то прыгнул за ним, рассчитывая, очевидно, подхватить потерпевшего на лету, раскрыть парашют, приземлиться на лыжи и хоба такой! - но вместо этого просто тупо убился об камень, сильно впечатлив этим поступком саму Маргариту Симоньян.

Слабоумие и отвага - вот мудрость жизни министра Зиничева

По всей России раздался горестный вой, достигший даже тайги, где в это время обеспечивали себе алиби Путин и толстое Шойгу. Путин немедленно прислал медведя с соболезнованиями; Шойгу, ревниво поскрипев зубами, тоже прислал, только с запозданием, а спустя некоторое время все-таки не удержался и распустил слух, что, мол, подумаешь, он тоже когда-то чуть не повторил подвиг Зиничева, но об этом пока нельзя говорить.

Увы, его мало кто услышал. Гиблого министра славили все подряд вплоть до Кадырова и патриарха Кирилла; рассказывали, что только исконно русский спасатель способен прыгнуть в пропасть за компанию, а вот у американцев для такого подвига кишка тонка; вспоминали не менее осмысленную гибель подчиненного Зиничева - главы МЧС по Приморскому краю Олега Федюры, который увидел разрушенный мост, приказал переплыть реку на грузовике и героически утопился, спасая подчиненных; лично знавшие Зиничева люди рассказывали, что, честно говоря, спасатель он был, конечно, говно, но не зазнавался, зато однажды подал журналисту упавший в грязь тортик и заставил сожрать, вот какой был чуткий человек.

В какой-то момент количество славословий в адрес покойного достигло таких масштабов, что это стало казаться подозрительным. Известно, что Зиничева, наряду с другим любимым телохранителем президента РФ, ныне губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, называли в числе преемников Путина. Неудивительно, что многие в России задались вопросом, уж не Дюмин ли склеил ласты отважному прыгуну в рамках операции "Преемник", тем более что не успело тело Зиничева как следует вмерзнуть в ледник, как Дюмин уже принялся активно претендовать на его козырное место. Подозрения усилились, когда пресса написала о том, что в отношении охранников главного спасателя может быть возбуждено уголовное дело - то ли за то, что не прыгнули следом, то ли за то, что от чего-то не уберегли...

Как сообщают источники Следственного комитета, на месте героического поскользновения генерала Зиничева в ходе расследования был обнаружен тщательно замаскированный шмат украинского сала

Так в СМИ вынуждена была появиться более правдоподобная версия гибели Зиничева: якобы на самом деле Зиничев не руководил учениями, а поехал бухать на туристический водопад, в который и упал пьяный в зюзю, а режиссер фильма "Украинские каратели топят беременных женщин Донбасса в водопаде" уже прыгнул за ним. Но как такое может быть, чтобы столь героический человек, выходец из ФСБ, любимец самого Путина мог ужраться и утонуть по пьяни, словно какой-то глупый биндеровец?! Что-то здесь явно не сходится - кроме, конечно же, биндеровца. Как сообщают источники Следственного комитета, на месте героического поскользновения генерала Зиничева в ходе расследования был обнаружен тщательно замаскированный шмат украинского сала, наступив на которое, дрогнула нога немолодого спасателя...

Так сошлись детали чудовищной головоломки. Память замученного биндеровцами генерала Зиничева навеки останется в русских сердцах, но каратели киевской хунты вряд ли остановятся на достигнутом. Следующему преемнику Путина - господину Дюмину впору теперь бухать и оглядываться... Да и Шойгу на всякий случай не помешает.