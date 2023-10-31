Також жест стал бы "заявлением о решимости России победить на украинском фронте", считают в КПРФ.

В Коммунистической партии Российской Федерации предложили присвоить новому российскому танку название в честь единоличного диктатора Иосифа Сталина, установившего в СССР однопартийную тоталитарную систему, пишет пропагандистское агентство "РИА Новости".

С таким предложением выступил депутат Госдумы Юрий Афонин. Он предлагает назвать танк ИС-21 ("Иосиф Сталин 21-й век").

"Хорошим символическим ответом, заявлением о решимости России победить на украинском фронте, может стать решение о присвоении новому российскому танку или уже выпущенному мощному образцу вооружения названия ИС-21", – заявил он.

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Конкретных предложений относительно того, какое именно вооружение стоит так назвать, российский депутат не озвучил.

Отношение к Сталину в РФ

В РФ существует культ личности советского диктатора Иосифа Сталина. Ему открывают новые памятники, а его телеграммы публично цитируют.

В то же время возвеличивать его личность согласны не во всех регионах. Накануне лидер Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал советского руководителя Иосифа Сталина и назвал его "предателем".

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