Кадыров заявил, что Сталин выселял не только чеченский народ, а другие разные народы тоже.

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал советского руководителя Иосифа Сталина в ходе поздравительной речи, посвященной 205-летию Грозного. В выступлении, опубликованном в Telegram-канале ГТРК "Вайнах", Кадыров назвал Сталина "предателем".

"Сегодня никто не скажет, что чеченцы были предателями. Предателем был Иосиф Сталин, который выселял не только чеченский народ, и другие разные народы тоже. Не было тогда руководителя, который мог взять на себя ответственность за свой народ и республику. Сегодня у нас есть команда. Не один человек решает - мы решаем всё вместе, согласованно и принимаем самые ответственные решения", - сказал Рамзан Кадыров.

Культ Сталина в России - детали

В Псковской области священник освятил восьмиметровый памятник Сталину во время "торжественного" открытия. Памятник изготовили еще четыре года назад, его пытались установить в Волгограде, Воронеже и Московской области, однако местные власти отказались. Теперь он будет стоять на территории завода "Микрон" в городе Великие Луки.

Опальный заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведевв зачитал директорам оборонных предприятий телеграмму диктатора Иосифа Сталина. Фрагмент скандального выступления сам Медведев опубликовал в Телеграм-канале, отметив, что это письмо он озвучил на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии.

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