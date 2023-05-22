Террорист напомнил, что он-то всех заранее предупреждал о возможных атаках диверсантов.

Осужденный гаагским судом российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) "поздравил" спецлсужбы РФ с прорывом диверсантов через границу в Белгородской области.

"Уверенно можно сказать, что наша разведка (всех ведомств) "опять сработала на пять с плюсом". Даже я - прославленный своей глупостью, паникёрством и трусостью "прапорщик-реконструктор" - предупреждал о предстоящей вылазке противника (кстати - не последней, уверен) на нашу территорию загодя", – написал он в своем телеграм-канале.

Террорист сетует, что диверсанты не просто вторглись в Россию, а провели успешную операцию, и теперь выбивать их с российской территории придется, разрушая собственные населенные пункты.

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"Одно слово - молодцы! Мои поздравления ГРУ ГШ, 5-й Службе ФСБ РФ, разведке ФПС ФСБ России и всем остальным причастным! Так держать!" – пишет Гиркин.

События в районе Грайворона

Утром 22 мая группа вооруженных людей при поддержке нескольких бронемашин зашла на территорию Белгородской области в районе населенного пункта Грайворон. Как выяснилось позже, силовую акцию предприняли российские оппозиционные движения "РДК" и "Легион Свобода России".

Пока российские пропагандисты рассказывают, как армия страны-агрессора успешно уничтожает диверсантов, местные власти зачем-то объявили эвакуацию успешно защищаемого населения Белгородщины. Многие начали уезжать самостоятельно, не дожидаясь, пока их "спасут".

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