Впервые с начала полномасштабной войны Минобороны РФ создало такую должность.

Министр обороны России Сергей Шойгу назначил генерала Сергея Суровикина командующим "спецоперацией" в Украине. Впервые с начала полномасштабной войны Минобороны РФ создало такую должность.

Об этом сообщает Минобороны России.

55-летний Суровикин – уроженец Новосибирска. С октября 2013 года по октябрь 2017 года – командующий войсками Восточного военного округа. С 31 октября 2017 года – главнокомандующий Воздушно-космическими силами России.

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Суровикин был участником вооруженного конфликта в Таджикистане, второй чеченской войны, войны России против Сирии.

Ранее Сергей Шойгу якобы приезжал на оккупированные територии Украины. В мае была неподтверждённая информация, что начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов получил ранение под Изюмом Харьковской области.

Война в Украине

На Харьковщине ВСУ освободили много населенных пунктов, рашисты бежали и бросили сотни единиц военной техники.

14 сентября начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что украинские защитники взяли под огневой контроль почти всю Херсонщину.

8 октября рано утром был подорван Крымский мост.

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