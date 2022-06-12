Вячеслав Володин заявил, что Радослав Сикорский должен "пройти обследование у психиатра, сдать мандат и сидеть дома под присмотром".

Передача ядерного оружия Украине якобы спровоцирует ядерный конфликт в Европе. Политики якобы не думают о будущем ни Украины, ни Европы.

Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы. Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши. В случае реализации его предложений этих стран не станет, впрочем, как и Европы. Ему необходимо пройти обследование у психиатра, сдать мандат и сидеть дома под присмотром", - заявил Володин.

И снова он заявил о необходимости "освободить Украину не только от нацистской идеологии, но и демилитаризировать ее, обеспечив безъядерный статус страны".

Как ранее сообщал УНИАН, польский депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что начав полномасштабное военное вторжение на территорию независимой Украины, Россия нарушила Будапештский меморандум. По его словам, в связи с этим Запад имеет право подарить Украине ядерные боеголовки, чтобы защитить свою независимость.

После этого пропагандистка Кремля, спикер МИД РФ Мария Захарова обвинила польских политиков в экстремизме и разжигании конфликтов.

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