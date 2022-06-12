Спикер МИД РФ также обвинила супругу польского политика в русофобии.

Пропагандистка Кремля, спикер МИД РФ Мария Захарова эмоционально отреагировала на заявления члена Европарламента, экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского о возможности передачи ядерного оружия Украине.

Как она заявила в своем Telegram, польские политики, по ее мнению, разжигают ненависть и ставят польский народ "под удар".

Также Захарова обвинила польских политиков в эстремизме и разжигании конфликтов.

"Польские политики, которые контролируются американским приводным ремнём, проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты, а теперь ещё и угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия. Но самое главное - они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира", - считает Захарова.

Кроме того, спикер МИД РФ также обвинила супругу Сикорского в русофобии.

Как писал УНИАН, ранее Сикорский заявил, что Запад имеет право подарить Украине ядерные боеголовки, чтобы защитить свою независимость.

"После того, как в 1994 году по Будапештскому меморандуму Украина отдала свой ядерный потенциал и стала независимой страной в границах, установленных со времен СССР, РФ нарушила этот меморандум и поэтому Запад может предоставить возможность Украине защитить свою независимость", - сказал он.

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