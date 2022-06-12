Если бы произошло перемещение атомных головок к любым подразделениям, то это бы свидетельствовало о том, что Россия готовится к чему-то подобному.

Президент России Владимир Путин не решится атаковать НАТО ядерным оружием.

Об этом заявил в эфире "Эспрессо" польский депутат Европарламента Радослав Сикорский.

"Не думаю, что Путин решится атаковать территорию НАТО ядерным оружием. Кроме риторики на этот момент, не вижу никаких приготовлений. Россия имеет несколько тысяч тактических боеголовок, которые хранятся в специально подготовленных к этому составах и 24 часа в сутки нами и Союзом отслеживается эта ситуация", - отметил Сикорский.

Он также подчеркнул, что если бы произошло перемещение атомных головок к любым подразделениям, то это бы свидетельствовало о том, что Россия готовится к чему-то подобному.

"Ничего такого не происходит" - отметил депутат Европарламента.

Политик также напомнил, что между тактическим и стратегическим оружием существует большая разница.

"Использование тактического оружия происходит по другому каналу решения, чем стратегического оружия. Стратегическое межконтинентальное оружие выходит, по сути, очень короткой цепью решения от приказа президента к офицерам, которые запускают ракеты, поскольку решение должно быть очень быстрым и реакция в течение нескольких минут, например, на вражеский первый удар, тактическое оружие используется на поле битвы и находится в распоряжении руководителей значительно более низкой ступени, конечно, по приказу из Кремля", - отметил Сикорский.

По словам политика, такой приказ стал бы серьезной опасностью для самого Путина.

"Если бы Путин отдал такой приказ, то этот момент стал бы для него лично самой большой опасностью. Поскольку российские генералы должны принять решение или быть ответственными за геноцид со всеми его последствиями, или избавиться от Путина" - отметил политик.

Война в Украине и НАТО:

19 мая 2022 года Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что не исключает, что война в Украине может распространиться на соседние страны.

30 мая стало известно о том, что Польша планирует увеличить расходы на оборону, поскольку поляки опасаются нападения России.

9 июня 2022 года в ЕС начались самые масштабные в истории учения сил ПВО НАТО.

9 июня 2022 года появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в саммите Организации Североатлантического договора (НАТО) в Мадриде. Саммит состоится 29-30 июня.

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