Издание посвятило большой материал украинским добровольцам теробороны.

На днях британское издание The Times рассказало историю 52-летней киевлянки, матери троих детей и маркетолога по образованию, вступившей в ряды местной теробороны на защиту города от возможного наступления РФ. Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова прогнозируемо назвала статью "фейковой" и пожаловалась на пропаганду.

52-летняя жительница украинской столицы Марьяна Жагло в комментарии иностранным журналистам подчеркнула, что готова защищать родной город от наступления врага и сфотографировалась в приобретенном военном обмундировании и с винтовкой "Зброяр С-15".

Женщина по образованию – маркетолог. Свое решение о вступлении в ряды защитников она объяснила беспокойством за будущее детей: "Как мать я не хочу, чтобы мои дети унаследовали проблемы Украины, чтобы эти угрозы перешли к ним. Лучше мне заняться этим сейчас".

Читайте такжеЛавров грубо ответил на вопрос о Столтенберге"Если дойдет до того, что мы будем сражаться за Киев – мы готовы сражаться, чтобы защитить наш город. Если будет необходимость начать огонь – я начну стрелять", – заявила 52-летняя Марьяна.

Киевлянка объяснила, что никогда в жизни не охотилась, но купила охотничью винтовку, когда услышала, как добровольцы обсуждали лучшие варианты оружия.

Украинка также прошла двухнедельный снайперский курс и оснастила оружие оптическим прицелом, сошками, глушителем и др.

830 фунтов Марьяна потратила на военную форму – каску, зимний камуфляж, бронежилет, патроны и обувь, а также запаслась консервами на случай двухнедельного пребывания в квартире.

Женщина отметила, что многие украинцы научились жить на фоне угрозы потенциального вторжения России с момента оккупации Крыма в 2014 году: "Ни у меня, ни у мужа нет живых родственников в другом месте, нам больше некуда идти. Это наш дом. Мы за него будем бороться".

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в своем блоге в Telegram эмоционально отреагировала на выход материала об украинских добровольцах, обвинив издание в пропаганде и распространении лжи: "Очередная фейковая история о "боевиках", из которых западная пропаганда делает антироссийских бойцов за свободу".

Территориальная оборона в Украине: что известно

На фоне угрозы полномасштабной российской агрессии в Украине вступил в силу закон об основах национального сопротивления. Указано, что ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.

Национальное сопротивление - это привлечение всего населения к противодействию агрессору, а также подготовка к такому противодействию.

В территориальную оборону могут вступать горожане даже без опыта военной службы. Для зачисления необходимо пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор и подписать контракт добровольца территориальной обороны.

Недавно таким добровольцам разрешили применять собственное охотничье оружие для отражения врага и защиты гражданского населения.

В Минобороны отчитались, что в приграничных городах Украины силы теробороны сформированы уже на 70%.

В декабре в столице заявили о создании штаба Теробороны.

Территориальная оборона будет вестись по всей территории Украины вне боевых действий, а движение сопротивления - на оккупированной территории.

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