По словам министра, Вооруженные Силы Украины готовы к выполнению задач.

Силы территориальной обороны в приграничных областях сформированы на 70%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны.

По его словам, члены СНБО обсуждали имплементацию закона О Национальном сопротивлении, который вступил в силу 1 января. Резников рассказал, что сейчас в Украине происходит формирование первой очереди сил тероборони в условиях мирного времени, и напомнил, что численность ВСУ была увеличена на 11 тысяч, 10 из которых - это силы теробороны, а остальное - силы спецопераций.

"10 тысяч, которые будут военнослужащими ВСУ, сегодня формируются. Сегодня сформировано командование сил теробороны, четыре региональных управления, ... соответствующее количество батальонов. И у нас будет еще 25 бригад. На сегодня все пограничные области, где есть силы теробороны, которые разворачиваются в режиме мирного времени, уже сформированы на 70%, что позволяет им обеспечивать и выполнять поставленные задачи", - отметил министр.

По его словам, уже обеспечены боеприпасы и оружие для развертывания сил теробороны в режиме особого периода. Продолжается подготовка мест для размещения и хранения оружия и техники.

"Все это постепенно разворачивается и будет в плановом режиме сделано", - пояснил Резников.

Глава Минобороны уточнил, что министерство обратилось к главам облгосадминистраций для ускорения ремонта вышеуказанных помещений, подключения их к связи и сетям.

Читайте такжеТеробороне разрешили стрелять из охотничьего оружия по врагу: постановление КабминаРезников также добавил, что в случае необходимости в маленьких населенных пунктах по представлению командующего силами теробороны и решению главнокомандующего ВСУ будут разворачиваться добровольческие формирования, в составе которых будет местное население, имеющее охотничье оружие.

"На сегодня ВСУ готовы к выполнению задач", - подчеркнул министр.

В то же время, по его словам, сейчас определяются дополнительные финансовые потребности, которые планируют обсудить с премьером и министром финансов.

"После этого мы обратимся в парламент, возможно, с необходимостью внесения изменений в госбюджет, если будем понимать, что нуждаемся в этом дополнительном финансировании", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, развертывание в Украине системы территориальной обороны будет проходить в три этапа. За резервистами, подписавшими контракт, будет закреплено оружие.

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