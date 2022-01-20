По данным западной разведки, вероятное нападение на Украину Россия планирует осуществить в январе-феврале.

МИД России обвинил Соединенные Штаты Америки в подготовке провокаций.

Об этом заявила пресс-секретарь министерства Мария Захарова на брифинге 19 января.

Захарова назвала опасения США и Европы относительно возможного нападения России на Украину со стороны Беларуси "очередным триллером", чтобы якобы скрыть подготовку собственных провокаций.

"Американские коллеги выпустили "очередной триллер" о наступлении России на Украину с территории Беларуси... И, конечно, не исключено, что делается это для того, чтобы создать информационный фон для своих масштабных провокационных планов, реализация которых может повлечь самые серьезные последствия", - сказала Захарова.

При этом россиянка не уточнила, что за якобы "провокации" готовят США.

Накануне Вашингтон сделал заявление о подготовке Россией военных провокаций на территории Украины против собственных гибридных сил, чтобы сфабриковать повод для вторжения. Речь идет в том числе о диверсиях и информационных операциях.

Читайте такжеПоклонская не едет послом России в Африку:"Готова на любую должность""У нас есть информация, которая указывает на то, что Россия уже заблаговременно разместила группу оперативников для проведения фейковой операции на востоке Украины. Оперативники обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывоопасных веществ для совершения актов саботажа против прокси-сил РФ", - сказала в декабре пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По словам Псаки, разведданные указывают на то, что российские влиятельные лица уже начинают фабриковать украинские "провокации" в соцсетях, чтобы оправдать вмешательство России и посеять раздор в Украине.

В феврале пройдут внеплановые "учения" белорусских и российских военных на границе с Украиной в рамках "Союзного государства".

Минобороны Украины подтвердило, что Россия закончила стягивать войска к границе страны. По разведданным, вторгнуться в Украину РФ может уже зимой.