В январе в городе планируют провести командно-штабные учения территориальной обороны.

В Киеве создают штаб территориальной обороны, набор резервистов продолжается.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По словам заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Андрея Крищенко, столица создает штаб территориальной обороны. Систему теробороны Киева должны развернуть в ближайшее время. Также в январе планируют провести командно-штабные учения территориальной обороны столицы.

Набор резервистов в бригаду территориальной обороны Киева продолжается.

При этом мэр столицы Виталий Кличко отметил, что от безопасности в столице во многом зависит и стабильная ситуация в стране.

"Заявления и угрозы России, скопление войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к различным возможным сценариям событий. В частности, и к худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработаны координация и действия всех служб и структурных подразделений", – сказал Кличко.

Мэр также отметил необходимость особого внимания к безопасности объектов критической инфраструктуры города. Таких объектов в Киеве - более 500. Их, в случае чрезвычайной ситуации, берут под охрану различные ведомства. В частности Нацполиция, военные, подразделения территориальной обороны.

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Как сообщал УНИАН, 20 декабря телеканал "Киев" сообщил, что 29 декабря с 12:00 до 13:00 в столице будут проверять готовность территориальной системы оповещения с включением электрических сирен для передачи сигнала гражданской защиты "Внимание всем".

С 1 января в Украине вступает в силу закон об основах национального сопротивления, определяющий правовые и организационные основы национального сопротивления, задания и полномочия сил безопасности и сил обороны по вопросам национального сопротивления. "Национальное сопротивление" - это привлечение всего населения к противодействию агрессору, а также подготовка к такому противодействию.

Территориальная оборона будет вестись по всей территории Украины вне боевых действий, а движение сопротивления - на оккупированной территории.