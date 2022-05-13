Доподлинно неизвестно, где именно Кабаева познакомилась с президентом РФ.

Жизнь российского диктатора Владимира Путина окутана загадками, особенно личная. Никто точно не знает, сколько у него детей и почему он развелся со своей женой Людмилой Шкребневой.

УНИАН рассказывает, что известно о предполагаемой любовнице Владимира Путина Алине Кабаевой. Как она прошла путь от гимнастки к предполагаемой "близкой подруги" президента РФ.

Алина Кабаева - российская спортсменка (занимается художественной гимнастикой), заслуженный мастер спорта РФ, общественная и политическая деятельница.

Она родилась 12 мая 1983 года в Ташкенте. С четырех лет начала заниматься художественной гимнастикой.

Она - победительница Олимпийских игр 2004 года в Афинах. Бронзовый призер ОИ 2000 года в Сиднее. Двукратная абсолютная чемпионка мира и пятикратная абсолютная чемпионка Европы. В 2007 году Кабаева завершила свою спортивную карьеру. Попадала она и в допинг-скандал (что традиционно для РФ) в 2001 году, ее результат на Играх доброй воли в Австралии был аннулирован. В свое время Кабаеву называли "самой гибкой россиянкой" за ее достижения в спорте, в ее честь даже назвали одно из движений в гимнастике.

В России Кабаева известна не только своими спортивными достижениями, она гнет путинскую линию, занимаясь политической деятельностью. Еще бы, она была членом Высшего совета партии "Единая Россия", членом Общественной палаты РФ, депутатом Госдумы. Гимнастка основала благотворительный фонд своего имени.

Успела она поработать и на телевидении: вела на российском "Пятом канале" передачу "Шаги к успеху", а на РЕН ТВ - "Путь к Олимпу".

Мало кто знает, но гимнастка снималась обнаженной для журнала Maxim, а также снялась в клипе на песню "Алина Кабаева" группы "Игра Слов".

Конечно же, самой интересной страницей в жизни Кабаевой многие считают отнюдь не ее спортивные достижения, а отношения с Путиным. Поэтому остановимся на них.

Слухи о романе Кабаевой и Путина начали ходить еще в начале 2000-х. Первой о связи агрессора с гимнасткой написала газета "Московский корреспондент" в апреле 2008 года. Через несколько дней после публикации владелец издания Александр Лебедев закрыл его, объясняя этот шаг нерентабельностью газеты. Но поговаривают, что все это произошло после звонка кремлевских спецслужб.

С 2002 до 2006 года Алина встречалась с капитаном милиции РФ Давидом Муселиани.

Если росСМИ заставили замолчать на тему личной жизни Путина, то иностранные издания узнают все новые подробности. Швейцарские СМИ писали, что в 2015 году в дорогой клинике вблизи озера Лугано Кабаева родила мальчика. И там же еще одного, в 2019 году. Но все это невозможно проверить. Кроме того, недавно появилась информация, что вероятная любовница Путина снова беременна. Более того, на ее пальце заметили обручальное кольцо когда она впервые за долгое время вышла в свет.

Как стало известно 13 мая, Британия объявила о своем последнем раунде санкций, направленных против финансовой сети российского президента Владимира Путина, включая его бывшую жену, предполагаемую любовницу Алину Кабаеву и родственников.

Вас также могут заинтересовать новости: