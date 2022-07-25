У Путина есть большая яхта, арестованная в Италии после введения санкций, которую он назвал в честь Кабаевой.

Бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую СМИ называют любовницей российского президента Владимира Путина, после введенных против нее санкции сидит в Москве.

Об этом в эфире Freedom рассказал сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов.

"Алина сидит в Москве. Единственное публичное мероприятие с Алиной после вторжения (России в Украину) - мероприятие ее спортивного фонда. Она на нем появилась. С детьми позанималась, посветила кольцом с бриллиантом на пальце и пропала", - сказал Шаведдинов.

Любовница Путина тоже понимает, что лететь в Швейцарию ей "не очень желательно".

Шаведдинов отметил, что у Путина есть большая яхта, арестованная в Италии после введения санкций, которую он назвал в честь Кабаевой.

"Когда разбираешься с недвижимостью Кабаевой, все равно замечаешь этого слона в комнате. Я говорю про яхту, которую он назвал в честь возлюбленной - Шехерезада. Это было прозвище Алины в спортивные годы".

Как писал УНИАН, Великобритания объявила 13 мая о новом раунде санкций, направленных против финансовой сети российского президента, включая его бывшую жену, предполагаемую любовницу Алину Кабаеву и ближайшее окружение.

По данным министерства иностранных дел Великобритании, официальные активы Путина скромны, а его образ жизни "финансируется кликой семьи, друзей и элиты".

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