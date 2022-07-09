Президент РФ не рад предполагаемой беременности своей любовницы.

Предполагаемая любовница Путина Алина Кабаева снова могла от него забеременеть. Однако диктатор не рад этой новости, а когда он узнал пол ребенка, то огорчился еще сильнее.

Об этом сообщается в Telegram-канале Generall SVR.

По неподтвержденной информации, президент РФ больше не хочет детей и не рад, что Кабаева забеременела. Особенно его огорчило то, что гимнастка родит не мальчика, а девочку. Диктатору "и так хватает" дочерей, сообщают инсайдеры.

"Мы уже сообщали о том, что сожительница президента России Алина Кабаева беременна и вот вчера стал известен пол будущего ребёнка - это девочка. Известие совсем не обрадовало будущего отца и президента России в одном лице, который высказал мнение, что детей и так хватает, а дочерей и подавно, чем очень расстроил Алину Маратовну. Как говорит старая пословица: "Милые бранятся - только тешатся", хотя возможно случай не тот", - указано в Telegram-канале.

Действительно ли Кабаева беременна и на самом ли деле Путин этим недоволен - неизвестно. В Кремле слухи о любовнице диктатора не комментируют уже много лет.

Ранее УНИАН уже сообщал, что известно о любовнице Путина и почему ее называют "самой гибкой россиянкой".

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