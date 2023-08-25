Пока российский спецназ проводил тренировки в горах, "кадыровцы" жарили шашлыки, заявил представитель Легиона "Свобода России".

Заместитель командира Легиона "Свобода России" по военно-гражданскому сотрудничеству с позывным "Цезарь" в интервью УНИАН рассказал, что "кадыровцы" перед началом полномасштабного вторжения в Чечне проводили так называемые "контртеррористические мероприятия", на которых вместо военной подготовки занимались шашлыками и вырезанием баранов.

"Я вам открою "страшную военную тайну" - еще до полномасштабного вторжения в Украину на территории Чечни проводились какие-то контртеррористические мероприятия. Так вот, в этих мероприятиях якобы участвовали "кадыровцы". Но на самом деле в них участвовали российский спецназ и десантники. И вот эти российские десантники и спецназ ходили в горы, подрывались...", - сказал "Цезарь".

А "кадыровцы", по словам "Цезаря", переходили через соседнюю гору, резали барашка, неделю жарили шашлыки, потом возвращались, закрывали себе БРки (боевые распоряжения) и получали деньги.

"Им очень долго создавали имидж диких, легендарных, непобедимых воинов. Но это - стадо клоунов, стадо никчемных баранов. Они даже Пригожина испугались, что говорить о более серьезно настроенных людях?", - добавил представитель Легиона "Свобода России".

Также он прогнозирует, что разные частные военные компании в России будут между собой конкурировать и это приведет к гражданской войне внутри РФ.

"Их не одна, их уже десятки разного калибра. Все это разрастается по регионам. И в определенный момент, когда вертикаль власти рухнет, они устроят…есть такое старое русское слово "замятня". Это гражданская война. Вот они будут "мять" друг друга, а мы подключимся", - сказал "Цезарь".

Tik-Tok войска Кадырова - последние новости

В 2022 году Служба безопасности Украины получила доступ к телефону одного из "кадыровцев", который приехал на войну в Украину, и нашла в нем много дублей с постановочными выстрелами РПГ в якобы "масштабной" битве. Тогда вместо боев с украинскими защитниками эти "пехотинцы Путина" героически "воевали" с соснами в лесах Луганщины.

Рамзан Кадыров показывал видео, на котором "кадыровцы" якобы героически ведут бой с украинскими защитниками. Но видео было снято в Белгородской области.

Вас также могут заинтересовать новости: