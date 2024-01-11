Мужчину приговорили к колонии за мем.

В России суд приговорил мужчину к 1 году и 6 месяцам тюрьмы за публикацию мема с диктатором Путиным с георгиевской лентой на шее.

В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края заявили, что Владимир Яроцкий в мае прошлого года опубликовал в соцсети изображение, на котором запечатлен "мужской половой орган, с завязанной на нем Георгиевской лентой".

Его признали виновным в осквернении символа воинской славы России и назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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Как выяснили в сети, речь идет об опубликованной во "ВКонтакте" картинке, на которой художник пишет портрет Путина с натуры, но на холсте можно увидеть пенис. Под изображением написано: "Умные люди видят, что Путин заживо хоронит Россию, а дураки уверены, что он ее спасает…".

Приговоры за "фейки об армии":

Как известно, в начале полномасштабной войны в России приняли закон, устанавливающий уголовную ответственность за распространение "заведомо ложной информации об использовании ВС РФ" и их дискредитацию.

Известно о большом количестве решение по таким делам. Например, ранее россиянке выписали штраф за то, что она назвала Владимира Зеленского "красивым молодым человеком".

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