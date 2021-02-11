Также глава Кремля уточнил, когда все же сделает укол.

Российский президент Владимир Путин объяснил, почему вместе с другими гражданами не привился вакциной "Спутник-V".

Об этом шла речь на онлайн-встрече с журналистами, цитирует Коммерсант.

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У Путина, в частности, поинтересовались, не хочет ли он "своим примером все же поддержать вакцинацию", на что тот ответил: "Я не хочу подражать, поэтому не буду это делать специально перед камерами. Но я, безусловно, поставлю нашу вакцину, которую считаю лучшей в мире по всем показателям".

Журналисты пишут, что Путин готов привиться, вот только "у него есть план вакцинации, а в нем есть прививки от гриппа и пневмококка". Но глава Кремля обязательно посоветуется со своими врачами, когда это можно лучше всего сделать, "потому что вместе нельзя".

Он уточнил, что, возможно, сделает это в конце лета или начале осени в активный период, когда придется много ездить.

«Спутник V»: российская вакцина от коронавируса

В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.

Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

Ранее президент Зеленский заявлял, что Украина не закупает российскую вакцину, потому что никто не может гарантировать качество этой вакцины.

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Автор: УНИАН