Российский президент Владимир Путин объяснил, почему вместе с другими гражданами не привился вакциной "Спутник-V".
Об этом шла речь на онлайн-встрече с журналистами, цитирует Коммерсант.
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У Путина, в частности, поинтересовались, не хочет ли он "своим примером все же поддержать вакцинацию", на что тот ответил: "Я не хочу подражать, поэтому не буду это делать специально перед камерами. Но я, безусловно, поставлю нашу вакцину, которую считаю лучшей в мире по всем показателям".
Журналисты пишут, что Путин готов привиться, вот только "у него есть план вакцинации, а в нем есть прививки от гриппа и пневмококка". Но глава Кремля обязательно посоветуется со своими врачами, когда это можно лучше всего сделать, "потому что вместе нельзя".
Он уточнил, что, возможно, сделает это в конце лета или начале осени в активный период, когда придется много ездить.
«Спутник V»: российская вакцина от коронавируса
- В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.
- Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.
- Ранее президент Зеленский заявлял, что Украина не закупает российскую вакцину, потому что никто не может гарантировать качество этой вакцины.
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