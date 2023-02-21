Сейчас Пригожин обсуждает вероятный союз с предателем Аксеновым.

Российская частная военная компания "Вагнер" может перебазироваться в аннексирован Крым. Назревает неожиданный союз главаря наемников Евгения Пригожина и "главы" Крыма Сергея Аксенова.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источник, Пригожин нашел себе нового союзника - предателя Аксенова. В ЧВК "Вагнер" уже идут разговоры о перебазировании в Крым.

"Есть разговоры, что база подготовки ЧВК "Вагнер" может быть перебазирована в Крым, есть разговоры о начале большого Союза с аксеновскими людьми", - говорит источник.

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Для Пригожина Аксенов выгоден по нескольким причинам. Во-первых, он смог объединить вокруг себя две враждующие группировки Крыма 90-х. А это якобы "хороший показатель для Аксенова как лидера". Во-вторых, Аксенов сам выстраивал модель власти по примеру Чечни, но у Кадырова ресурса было несравненно больше. Впрочем,"в свете непонятного настоящего самостоятельно можно не вытянуть". В-третьих, для ЧВК "Вагнер" вариант перебазирования в Крым очень неплохой.

"Оркестр" ("Вагнер" - УНИАН) получит главное - свою собственную территорию в России, независимую от военных и чекистов. С другими губернаторами тоже разговоры о подобном есть и будут, но они не имеют возможностей Аксенова и близко. Связка Аксенов-Пригожин может стать неожиданной и очень сильной. В военном плане-лучше Крым оборонять, чем биться головой без подкрепления и боеприпасов в самые укрепленные районы", - заявил источник.

Пригожин ищет союзников

На фоне разногласий между "Вагнером" и Минобороны РФ на поле боя Пригожин решил искать союзников и скрыто воевать против Герасимова и Шойгу. Сначала ему удалось наладить отношения с Кадыровым, но впоследствии тот его "кинул".

Пригожин открыто вступает в конфронтацию с Герасимовым и Шойгу, заявляя об успехах своих наемников и беспомощность кадровой армии на поле боя. Андрей Пионтковский говорил, что Сергей Шойгу и Валерий Герасимов совершили военный мини-переворот. Эксперт отмечал, что Герасимова назначили командующим оккупантами в Украине не для победы России. По словам эксперта, Герасимов и Шойгу хотели ликвидировать Евгения Пригожина.

Сейчас конфликт обострился, ведь Минобороны перекрыло все поставки боеприпасов "Вагнеру". Несколько дней назад наемники "Вагнера" записали видеообращение об огромных потерях на фоне десятков трупов. Они заявили, что из-за отсутствия боеприпасов ежедневно погибают сотни боевиков.

Сегодня Пригожин снова публично обострил конфликт с Минобороны РФ за прекращения поставок боеприпасов его наемникам. В очередном эмоциональном обращении он обвинил командование в том, что оно прикрыло "вагнеровцам" поставки снарядов и из-за этого его бойцы несут огромные потери.

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