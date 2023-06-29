Семья генерала может действительно не знать, где он.

Русский генерал Сергей Суровикин до сих пор не вышел на связь. Доподлинно неизвестно, где его содержат. Вероятно, сейчас он в специзоляторе ФСБ для топ-персон.

Об этом сообщает проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на информированный источник. По версии собеседника, может быть несколько вариантов, где удерживают генерала.

"Трудно сказать, где держат Суровикина. Могут и в рабочем кабинете, поэтому его родственники, собственно, не обманывают. Однако, в ФСБ РФ для таких персон есть специзолятор. Это особняк в Серебряном бору, известный как дом авторитета Сильвестра", - отметил собеседник

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Куда исчез генерал Суровикин?

Вчера российские военкоры сообщили, что генерал Сергей Суровикин находится в СИЗО "Лефортово" с 25 июня. По данным росСМИ, Суровикин третий день не выходит на связь со своей семьей, его охрана тоже не отвечает.

В ISW прогнозируют, что Кремль может использовать генерала армии Российской Федерации Сергея Суровикина как козла отпущения. Его могут использовать для оправдания возможной перестройки российского военного руководства.

Сегодня сообщалось, что вз российским генералом Сергеем Суровикиным действительно нет связи. Его проверяют на причастность к восстанию "Вагнера". Впрочем, он не находится в СИЗО Лефортово.

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