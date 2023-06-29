В ISW считают, что с помощью Суровикина Кремль попытается публично объяснить, почему российские военные плохо отреагировали на мятеж.

Кремль может использовать генерала армии Российской Федерации Сергея Суровикина, как козла отпущения. Его могут использовать для оправдания возможной перестройки российского военного руководства.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что 28 июня российские власти арестовали генерала армии Сергея Суровикина, что, возможно, указывает на то, что Кремль намерен очистить Минобороны от лиц, считающихся нелояльными.

Источник в российской оппозиции The Moscow Times сообщил 28 июня, что два источника, близких к Минобороны, подтвердили, что российские власти арестовали Суровикина, потому что он выбрал сторону Пригожина во время восстания. 28 июня газета New York Times сообщила, что официальные лица США, проинформированные об американской разведке, заявили, что Суровикин заранее знал о восстании, но что разведка США все еще пытается установить, поддерживал ли Суровикин напрямую усилия Пригожина.

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Неясно, что могло вынудить Суровикина призвать Пригожина прекратить восстание всего через несколько часов после его начала, хотя возможно, что он сделал это по принуждению, а не из-за поддержки российского военного руководства. Если российские власти действительно арестуют Суровикина, Кремль, скорее всего, использует Суровикина и его сторонников в качестве козлов отпущения, чтобы публично объяснить, почему российские военные и российские органы внутренней безопасности плохо отреагировали на восстание, и оправдать возможную перестройку российского военного руководства.

Арест Суровикина - что звестно

Российский военкор Владимир Романов заявил, что генерал Сергей Суровикин находится в СИЗО "Лефортово" с 25 июня.

Кроме того, источники, близкие к Министерству обороны РФ подтвердили журналистам издания The Moscow Times информацию об аресте генерала Сергея Суровикина в связи с мятежом "Группы Вагнера".

Сам Суровикин третий день не выходит на связь со своей семьей, его охрана тоже не отвечает, заявил бывший главред "Эха Москвы" Венедиктов.

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