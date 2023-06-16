Так он хочет расправляться с поджигателями на железной дороге.

Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал казнить российских диверсантов.

В эфире своего шоу он сказал, что поджигателей релейных шкафов на железной дороге нужно приговаривать к 20 годам тюремного заключения. "А лучше - повесить прямо рядом со шкафом. Бросил бутылку с зажигательной смесью в военкомат - повесить на фонарном столбе рядом с военкоматом. Потому что это диверсанты, это слуги сатаны, это пособники нацистов. Их надо вешать. Жестоко? Очень. Зато понятно, без иллюзий", - заявил пропагандист.

Также он призвал убивать диверсантов из "Русского добровольческого корпуса" и "Легиона "Свобода России". "Взяли с той стороны диверсантов в Белгороде? Они говорят, что они русские? На площади повесить. Они не русские, они выруси. Они пошли против своих отцов и матерей. Повесить. И не надо вздрагивать интеллигентно. Надо понимать, что если, не дай бог, мы проиграем эту войну, они нас всех уничтожат", - сказал Соловьев.

Российская пропаганда: последние новости

Напомним, что в Литве начали расследовать дейтельность известных кремлевских пропагандистов Ольги Скабеевой, Антона Красовского и Владимира Соловьева.

Весной Соловьев заявлял, что "ядерный сценарий и весь мир в труху" - оптимистичный вариант для России.

Также он призывал "долбить ядерным оружием" по союзникам Украины. Он убежден, что они якобы никак на это не смогут ответить.

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