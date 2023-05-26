Он убежден, что Запад никак на это не ответит.

Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал ударить ядерной торпедой "Посейдон" по Великобритании.

В эфире своего шоу пропагандист заявил, что Россия должна показать миру, что готова использовать ядерное оружие. Когда политолог Андрей Сидоров начал с ним спорить, убеждая, что США и так знают, что РФ способна его применить, он сказал:

"У американцев есть сомнения. У американцев есть не только сомнения, американцы уверены, что мы не используем. Именно поэтому Блинкен убедил Байдена, что надо дать добро на поставку F-16".

Также Соловьев начал убеждать гостя, что на применение ядерного оружия в Европе никакого ответа не будет. "Поэтому надо долбить ядерным оружием и спокойной смотреть, как их сомнения стираются с их наглых морд", - заявил пропагандист.

Ядерные угрозы РФ

Как известно, российские власти неодкратно заявляли, что готовы применить ядерное оружие в случае угрозы целостности России.

Этой весной Путин сообщил о строительстве в Беларуси спецхранилища для тактического ядерного оружия. Несмотря на осуждение европейских стран, вчера Лукашенко заявил, что перемещение боеприпасов уже началось.

Бывший президент РФ Медведев грозился применить ядерное оружие, если Украина будеть освобождать Крым, грезил о "параде в Берлине", а также угрожал утопить Лондон "в морской пучине".

Сам же пропагандист Соловьев постоянно рассказывает россиянам о величии армии и способности РФ уничтожить всех "врагов" с помощью ядерного оружия.

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