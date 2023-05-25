Лукашенко не смог ответить, находится ли уже ЯО на территории страны.

Россия начала перемещать свои ядерные боеприпасы на территорию Беларуси.

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко журналистам, пишет Белта. Он рассказал, как обсуждал с Путиным действия по размещению ядерного оружия в Беларуси. "Принято решение в развитие того, что сказано было устно. Надо было подготовить там и места хранения, и прочее. Мы все это сделали. Поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов", - сказал Лукашенко.

На уточняющий вопрос о том, находится ли уже ядерное оружие в Беларуси, он ответил: "Возможно. Я приеду - посмотрю".

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Также Лукашенко призвал "не переживать" за обеспечение безопасности ядерного оружия и о возможных "провокациях с польской территории".

Размещение ядерного оружия в Беларуси

В конце марта 2022 года Путин объявил о том, что в Беларуси проходит строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия.

Страны ЕС осудили такое решение и призвали Беларусь не допустить этого, пригрозив санкциями.

Сегодня стало известно, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Виктор Хренин подписали документы о порядке содержания нестратегического ЯО на территории Беларуси.

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