Россия начала перемещать свои ядерные боеприпасы на территорию Беларуси.
Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко журналистам, пишет Белта. Он рассказал, как обсуждал с Путиным действия по размещению ядерного оружия в Беларуси. "Принято решение в развитие того, что сказано было устно. Надо было подготовить там и места хранения, и прочее. Мы все это сделали. Поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов", - сказал Лукашенко.
На уточняющий вопрос о том, находится ли уже ядерное оружие в Беларуси, он ответил: "Возможно. Я приеду - посмотрю".
Также Лукашенко призвал "не переживать" за обеспечение безопасности ядерного оружия и о возможных "провокациях с польской территории".
Размещение ядерного оружия в Беларуси
В конце марта 2022 года Путин объявил о том, что в Беларуси проходит строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия.
Страны ЕС осудили такое решение и призвали Беларусь не допустить этого, пригрозив санкциями.
Сегодня стало известно, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Виктор Хренин подписали документы о порядке содержания нестратегического ЯО на территории Беларуси.