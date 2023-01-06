Пользователи сети в восторге от Максима Донца.

Возле президента Украины Владимира Зеленского всегда находятся много охранников, однако наибольшее внимание к себе приковал Максим Донец.

Донец всегда находится рядом с президентом, посещает с ним многострадальные украинские города и внимательно наблюдает за тем, чтобы Зеленскому не грозила никакая опасность. Известно, что в 2019 году Максим стал начальником Службы безопасности президента Украины.

Стоит отметить, что в социальной сети TikTok Донец стал очень популярным. Последнее время с ним появляется очень много видео, где он следует за президентом Зеленским. Пользователи сети отмечают, что он выглядит очень мужественно, красив собой и ответственный.

Видео дня

Особенно покорил украинок взгляд телохранителя. В комментариях они пишут о том, что в нем чувствуется мужская сила.

Что известно о Максиме Донце

Он родился в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетмана.

Недавно Донец должен был защищать диссертацию "Административно-правовой статус военнослужащих (телохранителей) Управления государственной охраны Украины" на соискание степени кандидата юридических наук, но защита перенеслась.

Личная жизнь Максима Донца

А вот о личной жизни Донца ничего неизвестно. Он не ведет социальные сети и не рассказывает, есть ли у него возлюбленная. Поэтому поклонницам Максима остается лишь догадываться, свободно ли его сердце.

Напомним, главный разведчик Украины Кирилл Буданов стал еще одним крашем миллионов женщин. Он не только красив собой, но и смелый боец, защищавший нашу страну на востоке еще в 2014 году.

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