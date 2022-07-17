Российские войска продолжают наступать на востоке страны.

В Алейске Российской Федерации полковник, врио командующего 43-й армией Олег Короткевич встретился с семьями военнослужащих 35 ОМСБР. Он сказал, почему РФ не может уйти из Украины, про отказников и доски позора.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Во время разговора Короткевич заявил, что Путин не станет сообщать об окончании "спецоперации" в Украине, потому что "национализм, который остался недобитый, он просто к нам придет через год": "Потому что нашему государству, как побитой собаке, придется уходить оттуда, понимаете? Мы же не можем этого себе позволить, как бы тяжело это не было".

В 35 ОМСБР до войны служили около 3500 человек, к июню более 260 отказались воевать.

"261 уволен, 134 из них исключено из списков части. Прекращены все выплаты. Отказники удостоверения ветеранов боевых действий получать не будут. И мы своих в кавычках патриотов тоже должны знать в лицо", - ответил Короткевич.

Он уточнил, что в подразделениях уже есть доски позора. Эти доски с личными данными отказников намерены размещать по городу.

"И каждого вот этого позорника будем знать в лицо", - пригрозил Короткевич.

По словам полковника, у русской армии "потери примерно одинаковые, количество раненых одинаковое". Он пожаловался, что из-за протестных сообщений о погибших данной бригады люди просто не идут в его часть.

Короткевич также рассказал, почему не могут забрать тела 9 солдат, погибших во время форсирования Северского Донца.

"Для того, чтобы вытащить погибшего в зоне боевых действий военнослужащего. На эту территорию нужно просто зайти и найти место, где он погиб... Это должна быть гарантированно наша территория. Сейчас район бывшей переправы под нашим контролем не находится", - сказал он.

Напоследок Короткевич заявил семьям военнослужащих РФ, что Россия воюет якобы не с Украиной, а со всем блоком НАТО.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска продолжают наступать на востоке страны. По сообщению Генштаба, 16 июля украинские силы отбили попытки штурмов врагом на Славянском и Бахмутском направлениях.

Вместе с тем ВСУ продолжают эффективно уничтожать склады с боеприпасами противника на оккупированных территориях. В Пентагоне считают, что наступление РФ значительно замедлилось именно благодаря использованию Украиной систем HIMARS.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ оккупантам активизировать бои на "всех направлениях", что журналисты The New York Times оценили как сигнал перехода Россией к более агрессивной фазе войны.

В то же время, по мнению аналитиков из Института изучения войны, Путин отдал приказ захватить Харьков, о чем свидетельствует активизация обстрелов области русскими войсками.

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