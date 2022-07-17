Российские оккупанты пока не могут возобновить наступление даже на Донецком направлении.

На сегодня Россия не способна придать активности своим боевым действиям в Украине, поскольку не имеет сил и средств для этого.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов на Youtube-канале.

"Шойгу, который стоит с карандашом у карты и отдает распоряжение усилить по всем направлениям деятельность Вооруженных сил РФ – для меня, как для военного, звучит немного странно. На сегодня Россия не способна эскалировать конфликт. Потому что не имеет сил и средств для этого. Уже вторая неделя заканчивается, а они не могут возобновить наступление на Донецком направлении", - отметил эксперт.

Он также сказал, что военные ВСУ пока не наблюдают выход России из оперативной паузы, несмотря на информацию Института изучения войны.

"Также британская разведка говорит о том, что якобы Кремль приказал захватить всю Харьковскую область. Чем? Это главный вопрос. Войск не прибавилось. Пополнение техники и личного состава, но это не перегруппировка и не ротация войск. Это не наращивание усилий даже на отдельных направлениях", - пояснил Жданов.

Как сообщал УНИАН, 16 июля Жданов заявил, что пока нет очереди из стран, желающих предоставить Украине истребители F-15, F-16 или аналогичные, хотя перспектива получения этих самолетов есть.

Вас также могут заинтересовать новости: