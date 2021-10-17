Экс-президент России "практически не просыхает" в последнее время, отметил журналист.

В статье бывшего президента России, заместителя председателя Совета безопасности страны Дмитрия Медведева есть много ярких фраз из-за его определенной болезни.

Чиновник в последнее время очень много пьет и "практически не просыхает", рассказал журналист-международник Иван Яковина в эфире телеканала "Украина 24".

Собеседник отметил, что статья выдержана в очень обиженному и хамском тоне, и в ней есть лексика "буквально бандитского подворотни".

"...Вот эта яркость оборотов Медведева, как мне кажется, как следствие его определенной болезни. Он очень много пьет в последнее время, фактически не просыхает. Из-за этого его в самой России отстранили от всех важных постов. Его даже не пустили в Госдуму, хотя формально он является руководителем фракции партии "Единая Россия"...", – добавил Яковина.

Читайте также"Внешнее управление, ко-ко-ко, слабая власть": у Зеленского высмеяли статью Медведева об УкраинеРанее стало известно, что в одном из росСМИ Дмитрий Медведев опубликовал статью о власти Украины под названием "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством".

В материале чиновник, в частности, назвал "Крымскую платформу", инициированную Украиной для деоккупации полуострова, "дебильной", а закон о коренных народах украинского государства – "ублюдочным".

Советник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что статья Медведева об Украине больше похожа на "какие-то детские обиды, традиционные комплексы и тотальное непонимание современных реалий".

Автор: Екатерина Присяжнюк