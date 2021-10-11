Украина не имеет никакой ценности для НАТО и ЕС, считает российский политик.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев решил высказаться о переговорах с Украиной. Политик считает, что украинская власть является "необразованной", а потому переговоры он называет "бессмысленными".

Об этом Медведев заявил в своей статье, которую опубликовало российское издание "Коммерсант".

Так, Медведев утверждает, что Украина "сочиняет" отдельную историю. Власти страны он назвал "несчастными" людьми, которые якобы не имеют "никакой устойчивой самоидентификации". Помимо этого, говоря об Украине, экс-президент РФ называет нашу страну измученной.

Медведев открыто критикует Зеленского и утверждает, что он "потакает" настроениям украинцев.

"Ему явно противно потакать этим настроениям, вся история его жизни, жизни его семьи восстает против подобной мерзости. Нормальный, порядочный человек просто не смог бы это делать. Но, увы, надо. Иначе размажут мозги по стенам. Он очень боится и не любит этих людей, но вынужден проповедовать их идеологемы, защищать отвратительные ему взгляды. Вывернутый наизнанку человек", - написал о президенте Украине российский политик.

Помимо этого, Медведев называет власти Украины "несамостоятельными". Российский политик утверждает, что США якобы используют нашу страну для тотального сдерживания РФ.

Читайте такжеКак быстро остановить войну на Донбассе и за 5 минут освободить Крым: Арестович раскрыл "рецепт""Надежды на членство в НАТО и Евросоюзе так же эфемерны по вполне очевидным причинам. Сама Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противостояния западных сил (в том числе потенциально военного) с нашей страной. Дураков сражаться за Украину нет. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном", - заявил Медведев.

На этом представитель страны-агрессора не остановился. Политик продолжил "сыпать" провокационными заявлениями и оскорблениями в адрес Украины. По мнению Медведева, нашей страной руководят "слабые люди", которые хотят только заработать.

"Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди", - пишет в своей статье экс-президент России.

Некоторые российские СМИ активно расхваливают позицию Медведева. Однако не все издания дали статье политика позитивную оценку. Помимо этого, в сети уже появилась масса критики. Пользователи пишут, что бывший президент РФ представил "сборник" провокаций, которые едва ли позитивно отразятся на позиции страны-агрессора во всем мире.

Как ранее уже сообщал УНИАН, Песков заявил, что Кремль не будет обсуждать вопрос деоккупации Крыма.

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Автор: Полина Кузенко