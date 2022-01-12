Харьковчане возвращались домой из Египта, один из них для расслабления закурил вейп, но был атакован другой пассажиркой.

Пассажир самолета, летевшего из Египта в Харьков, закурил на борту электронную сигарету. Это не понравилось одной из пассажирок, которая обматерила его за совершенный поступок.

Эпичное видео появилось сегодня в харьковских Телеграм-каналах. Судя по кадрам, женщину крайне возмутило, что пассажир курит вейп в самолете и дымит в присутствии детей. К тому же он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ее ответ был незамедлительным и крайне нецензурным - в сторону нарушителя были адресованы множество оскорбительных выражений. На реплики женщины о том, что видео будет выложено в сеть, нарушитель не реагировал.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев инцидента уточняют, что куривший пассажир грубил окружающим и стюардессам - те регулярно делали ему замечания. В данный момент не сообщается, вызывалась ли полиция в самолет после его приземления в Харькове.

Примечательно, что на видео многие пассажиры находятся на борту с приспущенными защитными масками либо вовсе без них. Это, как и курение, в настоящее время на борту запрещается.

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