Сейчас девушка находится на карантине в одном из отелей Исландии.

Учительница из США провела почти пять часов в туалете самолета, который направлялся в Исландию. У женщины во время полета выявили COVID-19.

Об этом Мариса Фотиео рассказала в видео в своем Tik Tok.

Женщина перед полетом сделала два ПЦР-теста, которые показали отрицательные результаты. Во время полета ей стало нехорошо, поэтому она сделала экспресс-тест на антиген где-то над Атлантикой, который показал положительный результат.

О неприятности Фотиео рассказала сотрудникам авиакомпании. Оказалось, что в самолете недостаточно свободных рядов, чтобы она села подальше от других пассажиров. Женщина предложила себя изолировать в одном из туалетов самолета до приземления, а это более четырех часов.

Читайте такжеПодросток нашел живого хомяка в попкорне во время киносеансаПока Фотиео была на изоляции в туалете самолета сняла и опубликовала в TikTok видео на песню I’m So Lucky, которая собрала миллионы просмотров.

По прибытию в Исландию ее поместили на карантин в номере одного из отелей. Девушка снимает забавные видео о том, как проходит ее изоляция, рассказывает о праздновании Рождества и о своих буднях. Фотиео не унывает несмотря на то, что ее отдых явно пошел не по плану.

Как ранее сообщал УНИАН, 38-летнего американца Адама попросили сойти с самолета, который совершал рейс из Форт-Лодердейл в Вашингтон, за то, что он надел женские красные трусики вместо маски для лица.

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