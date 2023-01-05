Женщина пожаловалась экипажу и сказала, что ее одежда, обувь и сумка промокли от мочи.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения помочился на попутчицу бизнес-класса рейса Air India. Через несколько недель после инцидента и после жалобы пострадавшей авиакомпания добилась возбуждения дела против дебошира и рекомендовала внести его в список лиц, которым запрещены полеты.

Как сообщает NDTV, нетрезвый пассажир расстегнул молнию и помочился на 70-летнюю попутчицу, летевшую бизнес-классом рейса Air India из Нью-Йорка в Дели.

После мочеиспускания мужчина якобы продолжал обнажаться и не уходил, пока другой пассажир не попросил его вернуться на свое место. Женщина пожаловалась экипажу и сказала, что ее одежда, обувь и сумка промокли от мочи. Экипаж дал ей одежду и тапочки и попросил вернуться на свое место, заявив, что другого места нет.

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После того как рейс приземлился в Дели, пассажир якобы уехал, а персонал не предпринял никаких мер после вопиющего поведения дебошира.

Разочарованная действиями авиакомпании женщина на следующий день написала генеральному директору авиакомпании Air India:

"Это был худший полет в моей жизни. После того, как подали обед и выключили свет, я собиралась спать, а другой пьяный пассажир подошел к моему месту. Он расстегнул молнию на штанах, справил нужду и продолжил показывать мне свой половой орган. Сидевший рядом со мной пассажир попросил его вернуться на свое место. Он отреагировал не сразу, но через несколько минут покинул зону".

Air India подала жалобу в полицию на мужчину. Пассажиру могут запретить пользоваться услугами авиакомпании Air India.

Дебошир на борту самолета из Египта в Харьков

Пассажир самолета, летевшего из Египта в Харьков, закурил на борту электронную сигарету. Это не понравилось одной из пассажирок, которая жестко обматерила его за совершенный поступок.

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