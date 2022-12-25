Пропагандистку нарядили, будто "самоварную бабу".

Российская пропагандистка Ольга Скабеева не ожидала такой "подставы", но телеканал, на котором она работает уже много лет, это сделал. Путинистку сделали посмешищем на росТВ.

Так, для "новогоднего огонька" Скабеевой выдали нелепый наряд. Примечательно, что костюмеры позаботились о ее муже-пропагандисте Евгение Попове, с которым она ведет на "России-1" свое абсурдное шоу "60 минут". Наряд Скабеевой высмеяла российский имиджмейкер Алина Некипелая.

Коллеги испортили образ пропагандистки. Даже в РФ принялись обсуждать нелепый наряд Скабеевой.

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"Можно заметить, что рисунок на платье придает объемов фигуре, даже несмотря на то, что оно темное. Также, на мой взгляд, ремень не вписывается в образ. Я бы заменила серьги на более крупные с камнями, которые сделали бы образ более нарядным и праздничным", - отметила имиджмейкер.

Пропагандистка Скабеева: новые заявления путинистки

Российская телеведущая Ольга Скабеева, которую украинский журналист Дмитрий Гордон недавно сравнил со свиньей, известна своими скандальными и нелепыми заявлениями. Однако ранее она страдала "победобесием", а теперь испугалась Гааги и репараций после победы Украины.

Во время поездки Зеленского в США Скабеева предлагала "брать" Киев, пока президента Украины не было дома. Однако столицу нашей страны, как уже известно, рашисты "взять" не смогли весной, а потому не стали даже пытаться сделать это сейчас.

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