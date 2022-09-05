Пользователи сети уже отреагировали на шутку Гордона.

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон показал, на каких животных похожи российские пропагандисты Владимир Соловьев и Ольга Скабеева.

Гордон показал фото пропагандистов, сравнив Скабееву со свиньей, а Соловьева - с обезьяной.

"Когда свиньи и обезьяны лучше людей, хотя какие они люди? Черти", - подписал под фото Дмитрий.

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Пользователи сети попросили Гордона не оскорблять животных, сравнивая их со Скабеевой и Соловьевым.

"Дмитрий, не оскорбляйте животных, пожалуйста", "У шимпанзе глаза умнее", "Для животных обидно такое сравнение! А для какашки - нет. Переделайте", "Найдите отличия", "Как две капли воды", "Боже, какое сходство", - пишут фолловеры в комментариях.

Напомним, Минюст России вечером 2 сентября опубликовал список лиц, которые признаны в России "иноагентами". Туда вошел поддержавший Украину музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, а также украинский журналист и блогер Дмитрий Гордон.

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