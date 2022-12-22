Кремлю переговоры Байдена и Путина не понравились, поскольку не было "реальных призывов к миру".

Российская пропагандистка Ольга Скабеева, реагируя на поездку Владимира Зеленского в США, отметилась новым заявлением – предлагает начинать наступление, пока украинский президент в разъездах.

В "специальном выпуске" на росТБ кремлевская пропагандистка заявила, что у России появился хороший шанс немедленно начать еще одно вторжение в Украину.

"Уже сегодня Зеленский отправится в Великобританию, потом во Францию, потом в Германию. Цель все та же: получение тяжелой техники и ракет дальностью 300+ км. То есть, Зеленский практически неделю проведет в разъездах, а значит надо брать Киев", - сказала Скабеева.

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Поездка Зеленского в США

21 декабря украинский президент Владимир Зеленский посетил Белый дом, где встретился с американским коллегой Джо Байденом, госсекретарем Энтони Блинкеном и советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Это было первая зарубежная поездка Зеленского с начала полномасштабного вторження России.

После встречи оба президента провели разговор тет-а-тет, обсудив видение окончания войны. По результатам беседы Зеленский и Байден провели пресс-конференцию: Байден объявил передачу Украине ЗРК Patriot, Зеленский – поблагодарил американцев за военную помощь.

Также Зеленский выступил перед Конгрессом.

СМИ писали, что Зеленский отправится за тяжелой техникой для ВСУ и в другие западные страны.

По этому поводу "взвыли на болотах". Кремлю переговоры Байдена и Путина не понравились, поскольку не было "реальных призывов к миру".

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