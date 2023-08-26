Топ-пропагандистка РФ привела несколько странных аргументов в пользу того, почему демократия в Америке "не работает".

Топ-пропагандистка РФ Маргарита Симоньян "атаковала" американскую демократию странными аргументами в эфире на росТВ после того, как ее дом чуть не протаранил БПЛА.

Журналистка вступила в дискуссию с американским обозревателем Майклом Бомом и заявила, что для России демократия в США "пахнет очень плохо".

В эфире НТВ Бом упомянул о том, что в 90-х у РФ была надежда на то, чтобы стать демократическим государством и задержаться в "Большой семерке": "При Ельцине она (Россия - УНИАН) вошла в "G-8", но ненадолго", - заявил он.

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Это спровоцировало "ответку" от Симоньян. Она назвала США государством, в котором активно практикуется смертная казнь, а также попрекнула Америку тем, что это "страна полицейских".

"Переплюнули за последние сто лет вас только СРСР при Сталине и Германия при Гитлере по количеству заключенных на душу населения", - заявила Симоньян.

Также она намекнула, что в США нет свободы слова, поскольку кандидаты от третьих партий при президентских выборах не допускаются к дебатам на телевидении.

"Слушать лекции, как пахнет демократия? У вас она пахнет очень плохо, Майкл!", - заявила пропагандистка.

Песков исчез после оговорки о выборах в РФ

Напомним, ранее из-за оговорки о выборах на территории РФ в "немилость" Путина попал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Чиновник в комментарии NYT в начале августа указал, что выборы президента в России - это скорее не про "демократию", а про "дорогую бюрократию". Также он выразил уверенность в том, что на следующих выборах 90% поддержки голосов избирателей получит Путин. Позже Песков заявил, что его слова не так интерпретировали журналисты и исчез из публичного пространства РФ. В последний раз его видели на брифинге 4 августа.

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