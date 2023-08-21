Пескова уже несколько недель не слышно, отметили журналисты.

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков исчез из публичного пространства после скандального заявления о выборах в РФ.

Пресс-секретарь главаря РФ уже третью неделю не появляется на публике, сообщает Telegram-канал BRIEF. Стоит отметить, что Песков в последний раз принял участие в брифинге в пятницу, 4 августа.

6 августа была опубликована статья американской The New York Times, в которой есть такая цитата Пескова о будущих выборах в РФ: "Наши президентские выборы - это не совсем демократия, это дорогая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году, набрав более 90% голосов". Потом спикер Путина утверждал, что журналисты неправильно интерпретировали его заявление.

Видео дня

"С тех пор Пескова больше не слышно", - отмечается на канале.

Политтехнолог Аббас Галлямов считает, что пресс-секретарь Путина солгал. По его мнению, Песков стал бельмом "позора" в глазах Путина.

Когда выборы в России - что нужно знать

В РФ Владимир Путин уже более 20 лет находится у власти, его много раз избирали главой страны, а в 2020 году его президентские сроки были "обнулены", и после такой процедуры он снова сможет принять участие в президентской гонке.

Очередные выборы президента России должны пройти 17 марта 2024 года. РосСМИ уже писали, что российские власти готовились к тому, чтобы нарисовать "победу" диктатора.

Вас также могут заинтересовать новости: