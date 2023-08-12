Ранее пресс-секретарь Путина в общении с журналистами заявил, что выборы для граждан РФ - ненужная опция - Путин итак наберет порядка 90% поддержки в марте 2024 года. Позже Песков указал, что его не так поняли.

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков стал бельмом "позора" в глазах Путина из-за неосторожной игры слов о президентских выборах, которые пройдут в России в марте 2024 года.

Речь идет о заявлении Пескова журналисту The New York Times о том, что опция "выборов" для россиян - необязательна: "Путин будет переизбран в следующем году с 90% голосов", - говорил он. Позже Песков поспешил опровергнуть это мнение, заверяя, что его слова неправильно интерпретировали.

Однако политтехнолог Аббас Галлямов считает, что это вранье. Песков в кое-то веки сказал россиянам правду и еще получит за это от "хозяина", указал Галлямов во время эфира Ходорковский LIVE.

"В чистом виде какой-то там ошибки перевода быть не могло. Ну перепутать слова "bureaucracy" и "democracy" (с англ. "бюрократия" и "демократия" - УНИАН) - знаете, при том уровне владения английским, который есть у Пескова, невозможно... Я думаю, Песков это действительно сказал. Но не потому что хотел дать какой-то осознанный "меседж" (сообщение - УНИАН), как некоторые это интерпретируют, что он так хотел "послать власти". Просто он понимает, что демонстрировать ту степень неадекватности, которую демонстрирует Россия, отрицая очевидные вещи о том, что "белое - черное", а "черное - белое", нельзя. Поэтому он в целом пытался более или менее говорить правду", - указал политтехнолог.

По его словам, Песков среди череды таких клоунов, как бывший президент России Дмитрий Медведев, отличается сравнительной "адекватностью". Но на аппаратном уровне эту "адекватность" ему не простят: "Очевидно, что если Путину и не сразу это донесли, то обязательно в какой-то нужный момент вернут. И Пескову "по загривку" за это еще прилетит", - считает он.

Также он подчеркнул, что несмотря на сомнительный процесс выборов в РФ - эта процедура важна, так как является источником легитимности власти:

"Легитимность, как две ноги. Надо уверенно стоять на обеих, тогда ты прочно себя чувствуешь. Путин на протяжении долгого времени именно так себя и чувствовал... А сейчас путинский курс под все большим вопросом, все больше претензий к содержанию того, что он делает. Как в части и внешней политики: война, конфликт и противостояние со всем окружающим миром, которые привели к санкциям и изоляции России, это гражданам не нравится", - заявил Галлямов.

Как Песков объяснил свою фразу о выборах для NYT

Напомним, в начале августа в РФ случился скандал из-за "неточной фразы" пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова: ему пришлось отдельно ее комментировать.

Речь идет о статье, которая вышла на The New Ypor Times. Там приводятся слова Пескова о том, что в марте 2024 года Путин наберет 90% поддержки голосов на президентских выборах, поэтому "их теоретически можно даже не проводить". Также он указывал, что выборы - это скорее не про "демократию", а про "дорогую бюрократию".

Позже Песков в комментарии пропагандистскому ТАСС опроверг соответствующую интерпретацию своих слов. Он указал, что Путин настаивает на проведении выборов, так как это одно "из требований демократии", хотя уровень консолидации общества в отношении действующего президента - неоспорим, заявлял Песков.

Как ранее отмечал политтехнолог Аббас Галлямов, электоральная поддержка Путина в РФ - неумолимо падает. Наступил момент слабости режима, перед которым Путин бессилен.

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