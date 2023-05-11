Как оказалось потом, задержанным оказался россиянин, считающий себя "гражданином мира".

В Тюменской области РФ "добровольцы" задержали мужчину и привязали его к дереву, спутав с "украинским диверсантом".

Как сообщает "Дождь", мужчину задержали в лесу. Он был одет в камуфляжную форму.

"Добровольцы" заподозрили его в поджоге, из-за которого в области начались сильные пожары несколько дней назад. Мужчину сначала привязали к дереву, а потом доставили в полицию. В соцсетях пользователи предположили, что мужчина был "украинским диверсантом" и назвали его поджигателем.

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Потом полиция выяснила, что мужчина просто путешествовал.

"Он называл себя гражданином мира – он идет куда хочет. Например, в день, когда его задержали, он шел из Екатеринбурга в сторону Хабаровска", - рассказало в правоохранительных органах.

РФ боится диверсий

Россиянам везде мерещатся диверсанты. Недавно в России диверсантов со взрывчаткой ловили не только в Краснодарском крае, где пылал НПЗ, но и в Саратовской области. Тут всполошились из-за муляж взрывчатки, оставлен неизвестными на линии электропередач.

Россияне уверены, что именно диверсанты пускают беспилотники на важные объекты. Если это правда, то ДРГ у Украины действительно профи. Например, сегодня утро в России началось с "хлопка" - оккупанты заявили о взрывах в Курской области. "Прилетело" по электроподстанции. Россия традиционно обвинила в этом обстреле Украину.

Кроме того, неизвестный беспилотник атаковал нефтебазу "Роснефти" в Брянской области РФ. Речь идет о Клинцовской нефтебазе.

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