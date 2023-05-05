Подозрительный пакет оставили на линии электропередач.

Сегодня в России диверсантов со взрывчаткой ловили не только в Краснодарском крае, где пылал НПЗ, а и в Саратовской области. Тут переполошились из-за муляжа взрывчатки, оставленного неизвестными на линии электропередач.

Как сообщает российский Telegram-канал Baza, странный пакет обнаружил на опоре ЛЭП сотрудник службы безопасности энергетической компании "Россети" во время обхода. Эта ЛЭП обеспечивает электричеством два района Саратова.

После сообщения о находке на место приезжали кинологи и Росгвардия, пакет был подорван. Ряд российских Telegram-каналов поспешили сообщить, что произошла очередная диверсия, вот только сообщение о взрывчатке не подтвердилось.

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Внутри предполагаемого самодельного взрывного устройства были обнаружены микросхема, батарейка и провода, но никаких взрывчатых веществ там не было. Также не представляли опасности две бутылки с жидкостью, которые обнаружили рядом, но их уничтожили.

Инциденты на объектах энергетической инфраструктуры в РФ

На этой неделе российские власти заявили о якобы обстреле Украиной приграничной Брянской области, в результате которого населенные пункты в считанных километрах от границы остались без света.

В прошлом месяце на одной из линий электропередач в Подмосковье произошло замыкание, власти заявили, что обнаружили в этом районе беспилотник.

17 апреля крупный пожар возник на Белгородской ТЭЦ. Россияне также обвинили в инциденте Украину.

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